Все ведущие экономисты убеждены: у РФ хватит ресурсов вести затяжную войну годами.

Надежды президента РФ Владимира Путина на блицкриг провалились еще 3,5 месяца назад. Но кремлевский диктатор сделал вид, что так все и планировал.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші". По словам генсека НАТО Столтенберга, Россия начала вести войну на истощение, в которой украинцы платят высокую цену.

Экономист Ярослав Жалило говорит, что война на истощение убивает и экономику страны. Не имея достаточных успехов на фронте, Путин пытается устроить в Украине жесткий кризис и дефолт.

"Украина осмелилась пойти по пути развития, который не устраивает агрессора. Поэтому сегодня наносятся разрушения коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуре", - отмечает Жалило.

Теперь Путин не скрывает, что РФ уничтожает заводы и фабрики в Украине. Эксперты уверены, что Россия не сможет вести длительную войну с наступлениями.

"Брать измором - главная тактика Путина. Ведь все ведущие экономисты убеждены: у РФ хватит ресурсов вести затяжную войну годами. Конечно, за счет обнищания собственного народа", - говорится в сюжете.

Несмотря на санкции, Путин уверяет, что российская экономика выдерживает санкционный удар.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что для завершения войны Вооруженным силам Украины нужен паритет тяжелого оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: