Оккупанты не соблюли заявления о деоккупации острова, которую они публично назвали "жестом доброй воли".

Пара российских истребителей Су-30 обстреляла остров Змеиный запрещенными фосфорными бомбами.

Об этом сообщает главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Руководство вооруженных сил РФ не придерживается даже собственных заявлений, которые декларируют "жестом доброй воли". Сегодня около 18:00 с аэродрома Бильбек пара самолетов Су-30 ВКС ВС РФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, где якобы "завершили выполнение задач", - заявил Залужный.

Главком ВСУ подчеркнул, что эти факты необходимо знать всем, кто говорит о договоренностях с Россией.

"Единственное, в чем противник последователен, это неизменная "меткость" нанесения ударов. Внимание на видео", - добавил Залужный, опубликовав видео ударов.

Напомним, 30 июня Россия подтвердила отвод войск с острова Змеиный, который был захвачен в самом начале полномасштабной войны.

Накануне бегства россиян с острова украинские силы в очередной раз ударили по позициям противника на Змеином ракетными и артиллерийскими подразделениями. Но в Минобороны РФ утверждают, что отвод войск является "жестом доброй воли", не признавая поражение и потерю важного стратегического объекта. Это уже стало причиной для мемов, которые всколыхнули соцсети.

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