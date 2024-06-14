Россияне прибегли к массированному комбинированному удару по Украине с применением различных типов ракет и ударных БПЛА.

В пятницу, 14 июня, российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты различных типов и ударные БпЛА типа "Shahed".

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, всего враг применил 31 средство воздушного нападения - 14 ракет воздушного, наземного базирования и 17 ударных БПЛА, а именно:

10 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская обл. - РФ);

3 баллистические ракеты "Искандер-М" (пуски из Крыма и Краснодарского края - РФ);

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской обл. - РФ);

17 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Ейск - РФ).

Вражескую атаку отражали подразделения истребительной авиации, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства РЭБ Сил обороны.

Видео дня

В результате противовоздушного боя в Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях сбито 24 воздушные цели:

7 крылатых ракет Х-101/Х-555;

17 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Атака на Украину 14 июня

Как сообщал УНИАН, ночью в пятницу, 14 июня, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Группы крылатых ракет летели в направлении западных областей Украины, а затем возвращались на Хмельницкую область. Там были слышны взрывы.

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