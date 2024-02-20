Секретарь СНБО отреагировал на упреки в том, что вывести ВСУ из Авдеевки можно было раньше.

То, что происходило в Авдеевке, - это "закономерная история, чуда там не могло случиться", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью Наталье Мосейчук.

"Мы понимали, какие силы накапливал агрессор, какие силы собирает РФ для того, чтобы решить вопрос по Авдеевке. Если бы у нас было достаточно снарядов, средств поражения для того, чтобы мы остановили, наши военные сделали бы все возможное и невозможное, чтобы это состоялось. И один из основных вопросов. которые на сегодняшний день есть, когда мы говорим и о партнерах, и о других вещах, - это небо", - сказал он.

По его словам, то, что у Украины сегодня нет паритета с россиянами в небе, - очень большая проблема.

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"Количество КАБов, которые были сброшены на Авдеевку, особенно в последний момент, было безумным. Это десятки тонн взрывчатки, представьте, летит на головы, и вы не можете от нее никак спрятаться", - добавил Данилов.

Реагируя на заявления о том, что выход ВСУ из Авдеевки мог быть организован раньше, секретарь СНБО заявил, что он не из тех, кто ставит под сомнение решения ВСУ:

"Военные знают, когда и что им нужно делать. Мы им 100% должны доверять. Потому что, если мы будем поддавать сомнению каждый военный шаг, если мы каждый раз, сидя тут в креслах в Киеве будем рассказывать, что они что-то сделали не так… я считаю это оскорблением всех наших военных, тез парней и девушек, которые сегодня обороняют нашу страну".

При этом Данилов акцентировал: для того, чтобы делать тот или иной вывод, нужно знать все, что происходит на линии фронта (2 тысячи километров).

"Вы должны понимать, что будет происходить, если вы именно сегодня оттуда будете совершать маневр, как это будет отображаться на той или иной части. Мало кто знает, что для того, чтобы делать эти вещи (наступать на Авдеевку - УНИАН), россияне вынуждены были забирать целую танковую дивизию с другого направления… Все это - очень сложная шахматная комбинация, и главком должен смотреть на все поле боя", - сказал секретарь СНБО.

Почему ВСУ не вывели из Авдеевки раньше - мнение бойца

Напомним, военнослужащий 26-го отдельного стрелкового батальона 47-й ОМБр Максим Куринский, который воюет на Авдеевском направлении, ответил на вопрос о том, почему украинские подразделения не вывели из Авдеевки раньше:

"На мой взгляд, здесь больше политическая составляющая. У военных задача очень простая: есть приказ, мы работаем, выполняем. Преимущество численное: один украинский военнослужащий до семи военнослужащих врага. Политические решения, я так понимаю, это не очень учитывают".

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