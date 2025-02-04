Один из оккупантов признал, что имеет родственников в Украине.

Российские солдаты, которые находятся в лагере для военнопленных, где их кормят и обеспечивают всем необходимым, говорят, что пошли на войну не из-за денег и после обмена могут вновь оказаться на фронте. В частности двое офицеров 40 и 44 лет, по имени Александр и Константин согласились поделиться своими мыслями с "Укринформом".

Один из них, Константин, объяснил, что, имея свободное время, они пришли позаниматься на тренажерах. Посещать эту площадку можно ежедневно: те, кто работает во вторую смену, занимаются до обеда, а те, кто утром - после работы. Сам Константин родом из Подмосковья и находится в лагере уже полтора года. Он предполагает, что его имя может быть в списках на обмен, но не имеет точных подтверждений. По его словам, офицеров удерживают дольше других. Они писали письма родственникам, получали звонки домой, хотя сейчас эту возможность отменили.

"Посылки нам приходят из России, в среднем раз в месяц, хотя можно и чаще присылать. Семьи у нас есть - и жены, и дети. Здесь, в лагере, к нам относятся нормально. Могло быть и хуже. Никаких принуждений нет. И все есть у нас - и одежда, и питание нормальное, нам хватает", - сказал россиянин.

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Когда встал вопрос о личном отношении к войне, Константин объяснил, что всегда имел собственное видение событий и не считал информацию из российских СМИ пропагандой.

"У меня на все были свои мысли, на все было свое видение всегда. Я бы не назвал это пропагандой. Потому что, если стране нужно, значит, нужно. Я не слушал, что там говорят, - фашизм или не фашизм, мне это неинтересно было абсолютно", - заявил он.

При этом у него есть родственники жены в Украине, но после мобилизации они прекратили общаться с ним. Об этом он рассказал улыбаясь, и добавил, что его отношение к украинцам осталось неизменным - нейтральным. Он признал, что понимает страдания украинцев из-за нападения России, но, размышляя о будущем, предположил, что, если после обмена снова пойдет воевать. Оккупант заявил:

"А что делать? Что, у нас разве кто-то будет спрашивать? Если это будет в принудительном порядке, то у нас вариантов не будет. Если не в принудительном, то, конечно, нет, дома останусь. У меня дома - хорошая работа, нормальная зарплата, у меня все хорошо".

Он также высказал мнение, что изменения в сознании российского общества возможны, но на это понадобится минимум десять лет. Также отметил, якобы, не знает, как начиналась война в 2014 году, в частности в Донецке, потому что его там не было, но признает, что все это - политика.

"Один на один, не под запись, я бы объяснил вам, как вижу все, а так не буду", - подчеркнул солдат.

Александр рассказал, что ранее находился в другом лагере, но в силу определенных обстоятельств снова оказался здесь. Однажды он уже был на обмене, однако из-за начала боевых действий в Сумах его вернули обратно. Он уволился из армии еще в 2004 году, однако спустя почти 20 лет его мобилизовали.

Александр, уроженец Дальнего Востока, находится в лагере уже два года. Он надеется, что после обмена его второй раз не мобилизуют, поскольку это противоречит законодательству РФ, хотя окончательной уверенности в этом нет. На вопрос о том, как в его родном регионе восприняли войну, ответил, что особой разницы между жителями разных городов России нет. Он также отметил, что во Владивостоке в среднем по три с половиной японские машины на человека, ведь рядом находятся Япония, Китай и Корея. Однако подчеркнул, что воевать приехал не ради денег - они ему не были нужны. Военный заявил:

"Москва-то далеко, а люди же - все те же. Какая разница, из какого города? У нас во Владивостоке в среднем по три с половиной японских машины на человека. Потому что рядом - Япония, Китай, Корея".

По его словам, даже при наличии выбора не поехал бы за границу и остался бы в РФ.

Константин его поддержал, подтвердив, что он тоже получал достаточную зарплату и не пошел на войну ради финансовой выгоды. Когда разговор коснулся причин мобилизации, отметил, что просто не стал уклоняться, хотя, если бы имел возможность уехать, возможно, сделал бы это.

По его мнению, война не может закончиться мгновенно.

"Скорее нас обменяют, чем война закончится. Она не останавливается по щелчку пальцев. Инерция - большая. То есть много нужно всяких процессов задействовать", - заявил Константин.

Пленные россияне - что они рассказывают

Как писал УНИАН, российский оккупант, которого взяли в плен бойцы "Азова", рассказал об отношении к погибшим солдатам в оккупационной армии РФ. Он сказал, что пошел на войну против Украины из-за финансовых проблем. Он якобы хотел быть водителем, однако его отправили в штурмовики. Оккупант добавил, что жил в погребах в районе украинского поселка Нелеповка, а теперь имеет значительно лучшие условия в плену.

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