Он удивлен, что бойцы "Азова" оказались не такими, как ему рассказывали пропагандисты.

Российский оккупант, которого взяли в плен бойцы "Азова", рассказал об отношении к погибшим солдатам в оккупационной армии РФ.

Разговор с 56-летним Вадимом Колеговым из Сибири опубликовал Telegram-канал "Николаевский Ванек". Россиянин говорит, что пошел на войну против Украины из-за финансовых проблем. Он якобы хотел быть водителем, однако его отправили в штурмовики.

Оккупант добавил, что жил в погребах в районе украинского поселка Нелеповка, а теперь имеет значительно лучшие условия в плену:

Видео дня

"Смотри, январь, зима. Сидеть не в яме или погребе, а при свете, и ходить на белый унитаз. Питание дважды в день. Это ли не счастье для пленного?".

Российский солдат удивился, что бойцы "Азова" оказались совсем не такими, какими их представляют на российском телевидении - "головорезами, которые убивают всех без разбора". Также его поразило, что для службы в "Азове" необходимо сдать целый ряд нормативов.

"У нас в контрактники берут кривых, косых, хромых. Какой из меня штурмовик, я пенсионер без пяти минут", - сказал он, отметив скотское отношение к погибшим оккупантам и потери армии РФ.

Плен ВСУ

Ранее было опубликовано видео взятия в плен российского солдата, который находился в Серебрянском лесу на Луганщине. Для этого украинские защитники закрепили на дроне громкоговоритель.

А военнослужащие 117-й бригады территориальной обороны смогли пленить российского оккупанта с помощью мандаринки.

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