По словам захватчика, его взяли в плен на территории "ДНР".

Российский военнопленный заявил, что Украина никак не угрожала РФ, однако он все равно подписал контракт и пошел воевать, аргументируя это тем, что он просто выполнял приказ. Об этом оккупант сказал в интервью "Новини.LIVE".

"Я гражданин РФ, подписал контракт в 2024 году, хотел помочь своей стране, защищать свою родину", - сказал он.

Когда журналистка спросила, от кого он должен был защищать Россию, военный уклонился от ответа и начал говорить, что его взяли в плен "на территории ДНР" (так называемая Донецкая народная республика - УНИАН).

По его словам, он пошел на войну, чтобы защитить "народ" от обстрелов. Оккупант отметил, что якобы люди, которые живут на территории "ДНР" и "ЛНР" просили армию РФ защитить их от обстрелов.

Захватчик также добавил, что "Россия не воюет с народом", а ее задачей во время "СВО" (Специальной военной операции - так в РФ называют войну против Украины - УНИАН) было освобождение территорий, а именно "ДНР" и "ЛНР".

Журналистка напомнила оккупанту, что это территория Украины, на что он ответил:

"Ну, они же сами отделились. В этом я не разбираюсь, я не политик".

Когда у него спросили, вернется ли мужчина на войну после обмена, он сказал, что "на все воля Бога".

Российские пленные - последние новости

Ранее представитель 13 бригады "Хартия" рассказал, что на Харьковщине россияне группами сдаются в плен. По его словам, это связано с ухудшением морально-психологического состояния оккупантов, а также с погодными условиями.

Кроме того, в Третьей штурмовой бригаде показали, как с помощью дронов и громкоговорителя берут оккупантов в плен. По словам военных, взятие захватчиков в плен нужно сопровождать, ведь российская артиллерия обстреливает свои же позиции, когда понимает, что ВСУ их штурмуют.

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