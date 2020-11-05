Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового Плана действий по Донбассу.
Об этом говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ в Facebook.
Этими пятью главными пунктами определены:
- вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года;
- отмена властями Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;
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- восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ;
- увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1 тыс. 500 человек);
- только при выполнении первых четырех условий - подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).
"Это предложение украинской делегации в настоящее время предоставлено посредникам (ОБСЕ) и российской делегации", - отмечается в сообщении.
Также сказано, что реальная реализация комплекса этих мероприятий требует одобрения президента и Верховной Радой Украины.
Украинская делегация уточняет, что следующее заседание ТКГ состоится 10 ноября.
Следовательно, к этому времени ОБСЕ должна сформировать собственную позицию и, возможно, внести свои предложения в дальнейшее рассмотрение Плана действий.
В украинской делегации напомнили, что этот план является дальнейшим развитием путей выполнения договоренностей, достигнутых в рамочном "нормандском формате" на высшем уровне начиная с 2014 года.
"Необходимость создания плана возникла как совместное решение трех сторон для, в частности разблокирования работы профильных подгрупп после демарша российской стороны в сентябре этого года", - говорится в сообщении.
План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».
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