Украинская сторона передала как предложение новый план на рассмотрение посредникам от ОБСЕ и российской делегации.

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового Плана действий по Донбассу.

Об этом говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ в Facebook.

Этими пятью главными пунктами определены:

вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года;

отмена властями Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;

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восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ;

увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1 тыс. 500 человек);

только при выполнении первых четырех условий - подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

"Это предложение украинской делегации в настоящее время предоставлено посредникам (ОБСЕ) и российской делегации", - отмечается в сообщении.

Также сказано, что реальная реализация комплекса этих мероприятий требует одобрения президента и Верховной Радой Украины.

Украинская делегация уточняет, что следующее заседание ТКГ состоится 10 ноября.

Следовательно, к этому времени ОБСЕ должна сформировать собственную позицию и, возможно, внести свои предложения в дальнейшее рассмотрение Плана действий.

В украинской делегации напомнили, что этот план является дальнейшим развитием путей выполнения договоренностей, достигнутых в рамочном "нормандском формате" на высшем уровне начиная с 2014 года.

"Необходимость создания плана возникла как совместное решение трех сторон для, в частности разблокирования работы профильных подгрупп после демарша российской стороны в сентябре этого года", - говорится в сообщении.

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».

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Автор: Виталий Саенко