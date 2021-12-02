Боевик входил в группировку "Оплот".

Одного из членов "ДНР" осудили за попытку подрыва электрической подстанции в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщили в пресс-центрах Службы безопасности Украины и Донецкой областной прокуратуры.

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По информации СБУ, уроженец Покровска (Донецкая область) присоединился к боевикам в 2015 году и входил в состав террористической группировки "Оплот".

Его задержали в ноябре 2020 года, когда он по заданию главарей прибыл на подконтрольную украинским властям территорию. Целью боевика было взорвать опору линии электропередач у подстанции распределения электроэнергии "Красноармейск". За это преступление он должен был получить 1500 долларов.

"При осмотре у него обнаружили средства связи, денежные средства, самодельное взрывное устройство и пульт управления к нему", — отметили в прокуратуре.

Взрывчатку, которая должна была быть использована, участник незаконных вооруженных формирований получил из ранее подготовленного боевиками тайника.

Суд признал мужчину виновным в диверсии, участии в террористической группе или организации и ношении, хранении и приобретении взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения (ст. 113, ст. ст. 258-3, ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Он приговорен к 11 годам и 10 месяцам тюрьмы.

Кроме того, следствие установило, что у преступника был 31-летный пособник. Он через Telegram передавал информацию о местах дислокации, маршрутах передвижения военнослужащих ВСУ в Покровске и Константиновке. Подельник получил аналогичный срок наказания с конфискацией имущества.

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Автор: Анастасия Печенюк