Резников добавил, что и немецкие системы ПВО IRIS-T приедут в Украину в октябре.

Переданные США зенитно-ракетных комплексов NASAMS для противовоздушной обороны будут поставлены в Украину уже в этом месяце.

Об этом в эфире украинского телемарафона заявил министр обороны Алексей Резников.

Резников добавил, что и немецкие системы ПВО IRIS-T приедут в Украину в октябре.

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"Есть решение США о поставках нам очень известной системы NASAMS, первых нескольких установок. Тоже происходит обучение наших специалистов. Они тоже будут поставлены именно в этом месяце", - сказал он.

NASAMS для Украины - что известно

После массированных ракетных ударов по Украине 10 октября Соединенные Штаты заявили, что будут передавать передовые системы ПВО Украине настолько быстро, насколько удастся.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг тоже подтвердил, что отныне Запад будет сосредотачиваться еще и на системах ПВО для Украины.

Именно по этому поводу прошло новое заседание в формате "Рамштайн-6", где обсудили укрепление украинской противовоздушной обороны.

В свою очередь, Британия вызвалась передать Украине ракеты в NASAMS средней дальности.

NASAMS - характеристики

NASAMS – это не специализированный противоракетный комплекс, а именно средство противовоздушной обороны. То есть его возможности уничтожения именно ракет – ограничены. Более того, они зависят от версии используемых им ракет.

При использовании ракет AIM-120С AMRAAM дальность уничтожения целей составляет по разным источникам 15-30 км и 10-15 км по высоте. Наиболее вероятны данные относительно возможностей ракеты AIM-120С-5 уничтожать цели на дальности до 25 км, а в версии С-8 до 30+ км, в то же время вопрос высотности уничтожения целей остается дискуссионным. В версии AMRAAM ER, соответственно, до 40 км и около 20 км.

Важным фактором для перехвата ракетных целей является скорость полета ракеты-перехватчика. Для AIM-120 она составляет около 4 Маха (около 4900 км/ч), но публичных данных по максимальной скорости при пуске с земли – нет.

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