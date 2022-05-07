Он командующий 22-го армейского корпуса береговых войск российского ЧФ, который руководил вторжением в Украину из временно оккупированного Крыма.

В суд направлено первое дело о полномасштабной агрессии России - обвинительный акт в отношении русского генерала Дениса Лямина.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.

"Это командующий 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота ВМФ ВС России, который руководил вторжением в Украину из временно оккупированного Крыма. Офис генпрокурора и СБУ завершили расследование в уголовном производстве по подозрению генерал-майора Дениса Лямина и направили обвинительный акт в суд", - отметила она.

По ее словам, следствие получило доказательства, что 23 февраля 2022 года российский генерал в Джанкое на оккупированном полуострове Крым лично отдал подчиненному личному составу вооруженных подразделений приказ на вторжение в Украину, а дальше организовывал и контролировал ведение боевых действий на территории южных областей.

"Для мотивации своих солдат идти убивать украинцев он по кремлевским методичкам оправдывал эти действия необходимостью защиты русскоязычных жителей от выдуманных самими же россиянами "украинских националистов и фашистов". А еще пообещал подчиненным выплату дополнительно трех должностных окладов и суточных по 100 долларов, которые они, конечно же, не получили", - рассказала Венедиктова.

Она заверила, что генерал "получит свой заслуженный приговор, если компетентный суд согласится с доводами прокуроров о причастности этого лица к ведению агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 437 и ч. 3 ст. 110 УК Украины)".

Напомним, российский генерал-полковник Александр Лапин наградил своего сына Дениса орденом за "освобождение" Черниговской области — направлении, где армия страны-агрессора не достигла никаких успехов.

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