Лидер ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс заявлял, что Нидерланды должны прекратить поставлять Киеву оружие.

В пока действующем правительстве Нидерландов надеются, что страна продолжит предоставлять Украине военную поддержку, несмотря на результаты парламентских выборов. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, информирует Reuters.

Как известно, на выборах в Нидерландах одержала победу ультраправая Партия свободы (PVV), возглавляемая антиевропейским популистом Гертом Вилдерсом. Последний заявил, что Нидерланды должны прекратить поставлять Киеву оружие. По его словам, стране нужно оружие, которое они предоставляют Украине, чтобы иметь возможность защитить себя.

Оллонгрен отметила, что получает "обеспокоенные" телефонные звонки коллег из Европы, которые спрашивают, изменится ли позиция Нидерландов в отношении Украины.

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"В Нидерландах есть широкая поддержка нашей помощи Украине. Я надеюсь и ожидаю, что это не изменится в новом парламенте. Но PVV сейчас является крупнейшей партией, и они никогда не были в восторге от поддержки Украины. Они даже были пророссийскими временами. Так что это меня волнует", - сказала Оллонгрен.

На прошлой неделе правительство Нидерландов выделило дополнительно 2 миллиарда евро на военную помощь Украине в 2024 году, увеличив общую поддержку с начала российского вторжения до примерно 7,5 миллиардов евро.

В этом году Нидерланды сыграли важную роль в укреплении международной коалиции, чтобы окончательно поставить истребители F-16 в Украину, и пообещали, что также сами поставят определенное количество этих самолетов.

В последние годы Вилдерс хвалил президента России Владимира Путина за то, что тот назвал его политиком, обладающим "превосходными лидерскими качествами". При этом он осуждал вторжение России в Украину и называл РФ агрессором.

"До сих пор непонятно, как будут разворачиваться начатые в пятницу переговоры Нидерландов по формированию нового правительства, но ни один из потенциальных партнеров PVV по коалиции не разделяет ее взглядов на прекращение поддержки Украины", - пишет издание.

Парламентские выборы в Нидерландах - последние новости

После практически полного подсчета голосов избирателей на парламентских выборах в Нидерландах была подтверждена победа антиевропейской ультраправой "Партии свободы" (PVV) под руководством Герта Вилдерса, который выступает против передачи оружия Украине и имеет значительный отрыв от конкурентов.

Народная партия за свободу и демократию (VVD) в настоящее время действующего премьера Нидерландов Марка Рютте не войдет в состав нового Кабинета министров страны. Об этом заяивила Дилан Ешильгоз-Зегериус, которая была лидером списка политсилы на недавних выборах в парламент.

Также УНИАН сообщал, что издание Politico опубликовало материал, в котором назвало победителя выборов в Нидерландах Герта Вилдерса самым ужасным кошмаром ЕС.

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