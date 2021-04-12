Спикер украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что перенос переговоров - вопрос далекой перспективы.

Переговоры Трехсторонней контактной группы в отдаленной перспективе возможно перенести в страну, которая не состоит в НАТО.

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Такое заявление в интервью «Радио Свобода» сделал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Он прокомментировал слова главы Украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о том, что переговоры можно перенести из Беларуси в Польшу.

"Во-первых, это очень отдаленная перспектива… Сейчас рано об этом говорить, разве что чисто теоретически. Польша, я не думаю, что будет подходящей площадкой для России, потому что российско-польские отношения известны", - сказал Арестович.

По его словам, если минские переговоры будут переносить, то теоретически это могут быть Швеция или Австрия.

"Скорее всего, если это произойдет и мы можем фантазировать, это будет что-то вроде Швеции, возможно, или Австрии - страны, которая не является членом НАТО.

Для России это очень чувствительный вопрос", - сказал спикер украинской делегации в ТКГ.

Отмечается, что Украина не может сама решить, где будут проходить переговоры, и в любом случае будет приниматься трехстороннее решение.

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Автор: Дмитрий Захаров