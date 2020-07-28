Российские оккупанты сегодня один раз нарушили перемирие: ударили из гранатомета под Горловкой

Нарушение режима тишины произошло вблизи населенного пункта Шумы.

С начала текущих суток на Донбассе зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщил в Facebook пресс-центр Объединенных сил.

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"Этот факт имел место вблизи населенного пункта Шумы. Потерь в результате вражеского выстрела нет. Украинские защитники огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что 56 неизвестных взрывных устройств нашли подразделения ГСЧС из состава Объединенных сил по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донетчины и Луганщины.

Как сообщается, в целом по распоряжению командующего Объединенных сил за сутки было проведено разминирование более 6 га территорий. Все найденные и изъятые взрывные устройства будут уничтожены на специальных полигонах.

Также за сутки подразделения ГСЧС отремонтировали 5 жилых домов и другие объекты инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута 22 июля участниками ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

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