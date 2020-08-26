В штабе ООС рассказали, как прошел первый месяц перемирия на Донбассе

За месяц действия нового перемирия на Донбассе не было зафиксировано ни одного случая применения тяжелого вооружения.

За месяц действия нового режима прекращения огня на Донбассе не было зафиксировано ни одного случая применения тяжелого вооружения.

Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:30.

"Сегодня, 26 августа, завершается первый месяц после вступления в силу полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. За это время на большинстве участков ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не фиксировалось. В то же время, в полосах ответственности наших боевых бригад украинские военнослужащие задокументировали единичные неприцельные выстрелы, которые носили провокационный характер. В результате вражеского огня в рядах Объединенных сил нет боевых потерь и ранений. За месяц на Донбассе не было зафиксировано ни одного случая применения тяжелого вооружения", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что украинские военнослужащие соблюдают режим прекращения огня, продолжают выполнять свои задачи по назначению и находятся наготове оказать адекватный отпор в случае угрозы их жизни или здоровью.

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Перемирие на Донбассе: что было раньше

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) 22 июля.

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Автор: Виталий Саенко