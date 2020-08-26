цей матеріал доступний українською

В штабе ООС рассказали, как прошел первый месяц перемирия на Донбассе

18:16, 26 августа 2020
Война
257 0
Перемирие на Донбассе начало действовать месяц назад / фото УНИАН

Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:30.

"Сегодня, 26 августа, завершается первый месяц после вступления в силу полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. За это время на большинстве участков ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не фиксировалось. В то же время, в полосах ответственности наших боевых бригад украинские военнослужащие задокументировали единичные неприцельные выстрелы, которые носили провокационный характер. В результате вражеского огня в рядах Объединенных сил нет боевых потерь и ранений. За месяц на Донбассе не было зафиксировано ни одного случая применения тяжелого вооружения", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что украинские военнослужащие соблюдают режим прекращения огня, продолжают выполнять свои задачи по назначению и находятся наготове оказать адекватный отпор в случае угрозы их жизни или здоровью.

Читайте такжеВ штабе ООС раскрыли обстоятельства ранения двух военных на Донбассе

Перемирие на Донбассе: что было раньше

  • С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
  • Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) 22 июля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter