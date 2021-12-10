РФ отвергла украинское предложение освободить 60 удерживаемых лиц на Донбассе.

Российская Федерация на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе отвергла предложения восстановить режим прекращения огня и привлечь представителей Франции и Германии к работе Совместного центра контроля и координации.

Об этом сообщает Украинская делегация для участия в ТКГ в Facebook.

В частности, 9 декабря украинская делегация на внеочередном заседании ТКГ предложила расширить состав Совместного центра контроля и координации не только подписантами Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, но и уполномоченными представителями стран-участниц Нормандского формата (с их согласия) в качестве независимой стороной.

"Это предложение было категорически отвергнуто Российской Федерацией", - сказано в сообщении.

"Предложение Украины с призывом к участникам консультаций выступить со встречными заявлениями о возврате к режиму прекращения огня с 00:01 10 декабря 2021 года и приверженности к мероприятиям по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года также было отвергнуто Российской Федерацией", - отмечается в сообщении.

В то же время, Украина остается приверженной необходимости обеспечения устойчивого перемирия и готова продолжить работу над этим в рамках ТКГ и других форматов.

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Также Российская Федерация на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе отвергла украинское предложение освободить 60 удерживаемых лиц.

Украинская сторона еще 7 декабря на заседаниях рабочих подгрупп ТКГ озвучила три ключевые инициативы.

В частности, было предложено осуществить "взаимный обмен удерживаемыми лицами, что позволило бы освободить в ближайшем будущем около 60 человек".

Также российской стороне предложено открыть КПВВ в Счастье, Золотом, которое с украинской стороны открыто еще с ноября 2020 года.

Вместе с тем, вернуться к устойчивому перемирию путем обеспечения реализации мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

"Эти вопросы обсуждались в рамках очередного заседания ТКГ 8 декабря 2021 года. К сожалению, все инициативы украинской стороны были отвергнуты Российской Федерацией под надуманными предлогами", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, накануне украинская сторона инициировала проведение внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Автор: Виталий Саенко