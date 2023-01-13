В российском МИД заявили о возможности прямых переговоров.

Во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации заговорили о переговорах с Украиной. В МИД РФ хотят, чтобы в случае возобновления контактов, они проходили без посредников.

"Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, тоже будут прямыми", - заявил представитель МИД России Алексей Полищук.

По его словам, Запад преследует свои цели, поэтому они не должны принимать участие в переговорах между Москвой и Киевом.

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"Как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на переговоры, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах", - подытожил дипломат.

Мирные переговоры России и Украины - что известно

Президент Владимир Зеленский заявил, что одним из условий для мирных переговоров с Кремлем - вывод всех российских вооруженных формировний с территории Украины.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что он может обсуждать "приемлемые развязки" войны в Украине. При этом в Офисе президента считают, что Москва не хочет идти на переговоры,а просто пытается избежать ответственности з свои действия в Украине.

11 января спикер президента РФ Дмитрий Песков и вовсе заявил, что якобы украинские законы запрещают вести диалог со страной-агрессором - с Российской Федерацией.

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