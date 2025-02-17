По словам Поповича, есть факторы, которые могут помешать быстро завершить войну.

Полномасштабная война, которую РФ начала против Украины в 2022 году, вряд ли закончится за полгода - переговоры могут пойти по разным сценариям. Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил военный аналитик Денис Попович. В частности речь шла о том, может ли война закончиться за 6 месяцев.

По его мнению, концентрация внимания нужна быть на выступлении вице-президента США Джей Ди Венса, который сделал речь, определяющую новые форматы сотрудничества Соединенных Штатов с Европой.

"А затем вообще новые отношения среди этого коллективного Запада, как мы его называем. Поэтому здесь очень трудно прогнозировать что-то. Могу сказать, что переговорный процесс начался, собственно как прогнозировался, а будет ли закончен до этих сроков, которые были указаны, очень сомнительно... Потому что есть факторы, которые могут этому, в том числе помешать и они определяются позицией Европы. И она является совершенно новой после выступления Ди Венса", - сказал Попович.

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По его словам, сейчас Европа сопротивляется тезисам, которые были определены вице-президентом США, поэтому переговоры могут пойти по разным сценариям.

"Мы слышим, что Европа требует в том числе своего присутствия за столом переговоров, и это в принципе справедливо, поскольку война идет на территории европейского континента. Безусловно, должна присутствовать Украина. А какие форматы этого мирного проекта будут предложены, мы пока еще не понимаем", - пояснил эксперт.

Он также отметил, что не стал бы прогнозировать, в какой срок и каким образом этот процесс завершится.

Переговоры об окончании войны - подробности

Как писал УНИАН, спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что администрация президента США Дональда Трампа за 30 дней достигла больше в вопросе урегулирования ситуации в Украине, чем предыдущая администрация Джо Байдена за последние три года. По мнению спецпредставителя, война в Украине должна закончиться быстрее, чем через год, и он "публично берет 180 дней, чтобы привлечь все стороны".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, что администрация президента Дональда Трампа очень обеспокоена европейской безопасностью. Также он сказал, что Европа в ближайшие годы должна активизироваться, чтобы обеспечить свою собственную защиту. При этом, как подчеркнул вице-президент США, больше всего он обеспокоен "угрозой изнутри - отход Европы от ее некоторых наиболее фундаментальных ценностей". По его словам, Трамп считает, что "европейские друзья должны играть большую роль в будущем этого континента".

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