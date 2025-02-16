Тяжелые потери за небольшие географические успехи создали жестокую борьбу, которая, скорее всего, будет характеризовать войну РФ против Украины в этом году.

Продвижение российских оккупантов в Украине замедлилось, как раз когда президент США Дональд Трамп начал настаивать на переговорах о прекращении войны.

Как пишет издание The Wall Street Journal (WSJ), замедление происходит в критический момент для обеих сторон. "РФ хочет обменять успехи на поле боя и впечатление, что дальнейшие успехи неизбежны, на выгодную сделку на мирных переговорах. А Украина хочет показать, что она все еще может отбиваться от своего гигантского соседа", - пишет издание.

Ссылаясь на данные проекта DeepState, WSJ отметило, что в первый месяц 2025 года россиянам требовалось почти шесть дней, чтобы оккупировать украинскую территорию площадью с Манхэттен. "Это более чем вдвое дольше, чем в ноябре 2024 года. Продвижение россиян в феврале еще больше замедлились", - говорится в материале WSJ.

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Тяжелые потери за небольшие географические успехи создали жестокую борьбу, которая, скорее всего, будет характеризовать войну РФ против Украины в этом году.

Аналитики отметили, что замедление со стороны россиян, возможно, происходит из-за растущего истощения. Высокопоставленный военный США сказал, что Россия сосредоточила десятки тысяч солдат на маленькой территории, продвигаясь исключительно за счет численного превосходства, создавая при этом легкую добычу для украинских войск. Недавно небольшая контратака Украины вернула целое село.

Ключевая цель России - ликвидировать украинское военное присутствие в Курской области, а украинские власти хотят сохранить его, чтобы потом использовать как разменную монету на переговорах. Критики такого подхода говорят, что он втянул войска, которые очень нужны в других местах на фронте.

Кроме того издание проанализировало ситуацию с российскими танками. "За три года войны Россия сожгла около половины своих огромных запасов, в основном советских танков и бронетехники, и многие из оставшихся - это старые модели в плохом состоянии", - пишет издание со ссылкой на аналитиков.

При нынешних темпах у РФ будет критически мало боевых танков и бронетранспортеров к концу этого года, сказал Джордж Баррос, аналитик Института изучения войны. Однако партнеры России, особенно Северная Корея, могли бы помочь, предоставив бронетехнику из своих собственных запасов, сказал он.

Война в Украине: новости

Командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов рассказал, что российские оккупанты на горячем Покровском направлении страдают от обморожений и жалуются на отсутствие провизии.

А руководитель программ безопасности центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук заявил, что оккупанты, перегруппировавшись, начали вторую волну наступления на Донбассе.

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