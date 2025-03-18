Критики Трампа говорят о том, что для него важно лишь прекращение огня, остальные его не интересуют, поэтому он может согласиться на требования российского диктатора.

Во время сегодняшнего разговора президент США Дональд Трамп попытается убедить российского диктатора Путина согласиться на 30-дневное прекращение огня в Украине.

Но, как пишет The Wall Street Hournal (WSJ), Путин, скорее всего, в обмен на согласие потребует территориальных и других уступок от Украины. Журналисты добавили, что Кремль уже развеял надежды Трампа на любой прорыв в вопросе Украины. В частности, в министерстве иностранных дел РФ заявили, что любое мирное соглашение должно гарантировать нейтральный статус Украины и исключать размещение европейских миротворческих сил на украинской территории, а это как раз является ключевым положением Киева и западных союзников в мирном соглашении.

Как добавляет Bloomberg, российский диктатор пока уклоняется от решения по прекращению огня, заявляя, что в принципе принимает эту идею, но хочет, чтобы были выполнены определенные условия.

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Такое положение вещей вызывает у критиков Трампа опасения, что тот может пойти на уступки Путину без согласия Украины, поставив украинского президента Владимира Зеленского в опасное положение. "Худшим вариантом было бы то, что Трамп убедится в законности и приемлемости претензий Путина, а затем окажет давление на Украину, чтобы она их приняла. Главная цель Трампа - просто прекратить боевые действия, поэтому вполне возможно, что он окажет давление на Украину, чтобы та отказалась от некоторых своих территорий или от доступа к экономическим или промышленным объектам, чтобы достичь мира", - сказала Энн Мари Дейли, исследователь политики по России и военным вопросам в RAND.

Переговоры Трампа и Путина

Вчара утром Трамп анонсировал свой разговор с Путиным на 18 марта. Он сказал, что в ходе разговора с властелином Кремля планирует обсудить вопрос территорий и "разделение определенных активов" между РФ и Украиной.

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