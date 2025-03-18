Во время сегодняшнего разговора президент США Дональд Трамп попытается убедить российского диктатора Путина согласиться на 30-дневное прекращение огня в Украине.
Но, как пишет The Wall Street Hournal (WSJ), Путин, скорее всего, в обмен на согласие потребует территориальных и других уступок от Украины. Журналисты добавили, что Кремль уже развеял надежды Трампа на любой прорыв в вопросе Украины. В частности, в министерстве иностранных дел РФ заявили, что любое мирное соглашение должно гарантировать нейтральный статус Украины и исключать размещение европейских миротворческих сил на украинской территории, а это как раз является ключевым положением Киева и западных союзников в мирном соглашении.
Как добавляет Bloomberg, российский диктатор пока уклоняется от решения по прекращению огня, заявляя, что в принципе принимает эту идею, но хочет, чтобы были выполнены определенные условия.
Такое положение вещей вызывает у критиков Трампа опасения, что тот может пойти на уступки Путину без согласия Украины, поставив украинского президента Владимира Зеленского в опасное положение. "Худшим вариантом было бы то, что Трамп убедится в законности и приемлемости претензий Путина, а затем окажет давление на Украину, чтобы она их приняла. Главная цель Трампа - просто прекратить боевые действия, поэтому вполне возможно, что он окажет давление на Украину, чтобы та отказалась от некоторых своих территорий или от доступа к экономическим или промышленным объектам, чтобы достичь мира", - сказала Энн Мари Дейли, исследователь политики по России и военным вопросам в RAND.
Переговоры Трампа и Путина
Вчара утром Трамп анонсировал свой разговор с Путиным на 18 марта. Он сказал, что в ходе разговора с властелином Кремля планирует обсудить вопрос территорий и "разделение определенных активов" между РФ и Украиной.