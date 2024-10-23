По его словам, это не остановит боевые действия.

Взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать шагом к завершению горячей фазы войны.

Об этом во время встречи с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, любые переговоры не исключают оборонительных и наступательных действий, однако принятие политических решений ведет к завершению горячей стадии:

"Вот вам живой пример. Мы решили на первом Саммите, что может быть решение по энергобезопасности. Да? Другими словами: мы не атакуем их энергетику, они не атакуют нашу энергетику. Ведет ли это к завершению горячей стадии? Считаю, да".

Зеленский добавил, что прекращение ударов по энергетике приведет к "уменьшению градуса", так же как и прекращение российских ударов по зерновому коридору, украинским портам и судам.

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"Если мы говорим о свободном судоходстве, то решение, которое может быть на Саммите, - по гражданским кораблям никто не имеет права бить и нельзя блокировать моря, прежде всего Черное море, в нашем случае. Но это не значит, что они не будут применять, например, дроны по каким-то нашим военным целям, а мы не будем атаковать их военные цели", - отметил президент.

Прекращение ударов по энергетике

Напомним, после начала украинской операции в Курской области The Washington Post сообщал, что в августе представители Украины и России планировали переговоры о прекращении ударов по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон.

По данным Le Monde, Катар предложил провести такую встречу после проведения первого Саммита мира в Швейцарии. Российская сторона тогда опровергла эту информацию.

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