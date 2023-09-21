Компания все еще работает в России.

Во время сегодняшней ракетной атаки россияне разрушили завод американской компании PepsiCo в Киевской области.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в официальном микроблоге Twitter (X). "В результате последнего ракетного удара российских террористов был разрушен завод PepsiCo в городе Вишневое Киевской области", - говорится в сообщении.

Они напомнили, что PepsiCo была включена в список спонсоров войны, поскольку продолжает работает в России. "Они заплатили за ракету, уничтожившую их завод, из своих налогов в России", - добавили в украинском Министерстве обороны.

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PepsiCo внесли в список спонсоров войны: что известно

Еще прошлой весной компания заявила о прекращении рекламной деятельности и производства напитков в России, однако позже возобновила их под другими брендами, заявляли в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

В июле Bloomberg выяснил, что в 2022 году выручка PepsiCo в России выросла на 16%, а прибыль увеличилась в четыре раза.

В начале сентября PepsiCo внесли в список международных спонсоров войны. Позже им объявили бойкот рестораны парламента Финляндии.

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