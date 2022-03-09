Компания продолжит продавать на территории страны-агрессора молочные продукты и детское питание.

На фоне военной агрессии Кремля компания PepsiCo прекращает продажу товаров в России, но только частично. На территории страны-агрессора больше не получится купить напитки, но детское питание и молочная продукция, которые производит компания, останутся на российских прилавках.

Об этом сообщает Reuters.

Так, компания PepsiCo, следом за многими крупными производителями продуктов, решила остановить продажу и производства некоторых своих товаров на территории России. Речь идет о напитках, среди которых Pepsi, 7Up, Mirinda.

Однако, компания не прекратит продажу и производство других своих товаров, таких как детское питание и молочные продукты. Напомним, PepsiCo выпускает продукцию под несколькими брендами, такими как "Чудо" и "Агуша".

Ранее УНИАН уже сообщал, что крупные бренды McDonald's и Starbucks решили приостановить свой бизнес в России. "Конфликт в Украине и гуманитарный кризис в Европе причинили невыносимые страдания ни в чем не повинным людям. Мы присоединяемся ко всему миру в осуждении агрессии и насилия и молимся за мир", – прокомментировали ситуацию в McDonald's.

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