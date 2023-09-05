Это решение последовало за жалобой члена парламента-центриста Томаса Кеттунена, который призвал парламент остановить продажу "кровавой Pepsi".

Рестораны парламента Финляндии прекратили подавать Pepsi в связи с тем, что компания до сих пор продолжает свою деятельность в России.

Как сообщает финская телекомпания Yle, продукция PepsiCo больше не продается в помещениях парламента. Это решение последовало за жалобой члена парламента - центриста Томаса Кеттунена, который призвал парламент "подать пример", остановив продажу "кровавой Pepsi".

Война в Украине и ситуация с Pepsi

1 сентября 2023 года стало известно о том, что корпорация PepsiCo внесена в список международных спонсоров войны. Компания продолжает работать в России и платить значительные налоги в ее бюджет.

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PepsiCo производит прохладительные напитки, соки, чипсы, закуски, молочные продукты и другие продукты питания под основными марками Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's, Tropicana, "Агуша", "Чудо", "Славяночка", "Садочок", "Сандорик", "Машенька" и др.

По показателю чистой прибыли эта компания является четвертой по размеру в отрасли напитков и пищевых продуктов в РФ. В первый год полномасштабного вторжения чистая прибыль выросла на 333% до 525 млн долл., по сравнению с 2021 годом. Налогов в бюджет РФ было уплачено более чем на 115 млн долл. (или 8,29 млрд руб.).

В марте 2022 года PepsiCo заявила о прекращении рекламной деятельности и производства напитков в России. Однако уже в августе 2022 года производство напитков "7UP" и "Mirinda" под брендами "Evervess" и "Frustyle" возобновилось. А в марте 2023 года напиток "Pepsi" начали выпускать под брендами "Evervess" и "Любимый".

Кроме того, PepsiCo запустила в РФ новый бренд лимонада под названием "Российский подарок" на смену предыдущим продуктам. Компания также продолжает производство и дистрибуцию чипсов, снеков и молочных продуктов.

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