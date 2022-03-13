Деньги придут до 25 числа.

Пенсионный фонд Украины получил финансирование для выплат пенсионам на март наперед. Речь идет о 47,1 млрд грн, которые уже направлены профильному ведомству. Это составляет 100% потребности в средствах до конца выплатного периода.

Об этом информирует пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

"12 марта 2022 года Пенсионный фонд Украины профинансировал уполномоченные банки на 8,5 млрд грн для выплаты пенсий марта. Банки зачисляют средства на счета пенсионере", - прокомментировали в ПФУ.

Сообщается, что по 25 марта включительно деньги будут доставлены пенсионерам через "Укрпочту" и уполномоченные банки.

Напомним, хоть Пенсионный фонд Украины и готов профинансировать выплату пенсий в марте, но связи с войной в Украине процедура выплат немного изменилась.

"В случае временного изменения фактического места жительства получателя выплата пенсии ему осуществляется путем перевода средств без открытия счета в банке на основании обращения (личного или с помощью средств телекоммуникационной связи или в личном электронном кабинете) в органы ПФУ", - отмечают в ведомстве.

Также УНИАН писал, что "Укрпочта" возобновила доставку интернет-заказов в Украине. Сейчас на предприятии почтовой связи работают более 4700 отделений.

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