Они пытаются использовать "Град", главным образом, с целью уничтожения морских дронов, которые используются СОУ для поражения кораблей ЧФ РФ.

Партизанское движение украинцев и крымских татар "АТЕШ" провело наблюдение в бухтах Севастополя, в ходе которого было замечено, что ВС РФ применяют БМ-21 "Град" и ЗРК "ТОР" для отражения воздушных и морских ударов Сил обороні Украины. Об этом "АТЕШ" заявило в Telegram.

"По нашей информации, они пытаются использовать "Град", главным образом, с целью уничтожения морских дронов, которые используются СОУ для поражения кораблей ЧФ РФ. Как показывает практика, данная тактика чаще не срабатывает чем наоборот", - говорится в сообщении.

Также партизаны напомнили, что ранее зафиксировали большой десантный корабль у Графской пристани, и периодически наблюдается перемещение судов в бухтах и выход катеров береговой охраны на патрулирование.

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"Мы ведем активное наблюдение за и продолжаем передавать собранную информацию СОУ для скорейшего и полного вытеснения оккупантов с Черного моря и Крыма", - заявили в "АТЕШ".

Работа партизанов в Крыму

Раньше "АТЕШ" зафиксировало прибытие большого десантного корабля в Севастополь. "Наши агенты, спустя многое время разведки и ожиданий, смогли зафиксировать передислокацию Большого десантного корабля проекта 775 в Графскую пристань города Севастополь", - сообщили партизаны.

По их данным, после прибытия в гавань, корабль разворачивали и накрывали маскировкой. Вероятнее всего, в скором времени будет выполнять боевое дежурство, предположили в "АТЕШ". Как сообщается, всю оперативную информацию участники партизанского движения уже передали СОУ.

Кроме того, партизаны идентифицировали отель в оккупированном Крыму, который предположительно является местом обучения российских операторов БПЛА. Речь идет о центре "Крымский беспилотник" в Евпатории, который входит в российскую сеть учебных центров "Архангел". Именно здесь готовят операторов БПЛА и изготавливают FPV-дроны.

Директор "Крымского беспилотника" - Евпаторийский коллаборант Путренко Сергей Анатольевич, с позывным "Барин".

Он является выпускником Краснодарского высшего командно-инженерного училища ракетных войск. в свое время был гендиректором и подписантом ООО "Чайка-м" в Геническе. Эта фирма принадлежала "дочке " австрийской компании, которую относили к активам Азарова.

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