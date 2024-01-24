Это отель "Вилла Марита" в Заозерном близ Евпатории.

Партизаны идентифицировали отель в оккупированном Крыму, который предположительно является местом обучения российских операторов БПЛА. Как сообщает ТГ-канал "Крымский расследователь", речь идет о центре "Крымский беспилотник" в Евпатории, который входит в российскую сеть учебных центров "Архангел". Именно здесь готовят операторов БПЛА и изготавливают FPV-дроны.

Как отмечают партизаны, директор "Крымского беспилотника" - Евпаторийский коллаборант Путренко Сергей Анатольевич, с позывным "Барин".

Он является выпускником Краснодарского высшего командно-инженерного училища ракетных войск. в свое время был гендиректором и подписантом ООО "Чайка-м" в Геническе. Эта фирма принадлежала "дочке " австрийской компании, которую относили к активам Азарова.

Видео дня

"Оккупанты говорят, что Путренко отдал свой отель для проведения занятий по управлению БПЛА и размещения курсантов. По электронной почте Путренко мы нашли гостиницу — "Вилла Марита" в Заозерном близ Евпатории. Детали интерьеров отеля на фото с его сайта совпадают с видео с телеграм-канала "Архангела", - отмечают партизаны.

Поэтому, предположительно именно здесь действует учебный центр для операторов и именно здесь оккупанты собирают FPV-дроны.

Работа партизан в Крыму

Ранее партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш" зафиксировал переброску через железнодорожный вокзал в Евпатории танков Т-62. В частности, была зафиксирована переброска десятка танков Т-62 и столько же БРЭМ-1 из РЭС-кл. партизаны отметили, что БРЭМ-1 предназначена для эвакуации застрявшей и поврежденной техники (БТР, БМП, БМД, танков и др.), в том числе и из-под огня противника, а БРЭМ-1 предназначена для проведения ремонта, оказания помощи водителям в проведении технического обслуживания и тоже эвакуации армейской автомобильной техники.

Также "Атеш" зафиксировал опрокидывание носителя сверхзвуковых ракет "Оникс" в оккупированном Севастополе.

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