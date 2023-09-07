Их агенты фиксируют происходящее на полуострове.

У российских захватчиков возникли большие проблемы с топливом в оккупированном Крыму.

Об этом сообщается в Telegram-канале партизанского движения "Атеш". Агент зафиксировал передвижение колонны топливозаправщиков, которая двигалась со стороны Джанкоя в Севастополь. Она состояла из 14 автомобилей.

"Вероятно они завезли топливо на оккупированные территории и возвращались назад. В связи с ударами по нефтебазам, оккупанты не могут более скапливать большие запасы топлива на территории полуострова. Это значительно затрудняет их логистику", - говорится в сообщении.

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Как известно, после начала полномасштабной войны на военные объекты оккупированного полуострова прилетают беспилотники.

23 августа Украина уничтожила на мысе Тарханкут ЗРК С-400 "Триумф", а уже на следующий день украинская разведка провела высадку в Крыму, вступив в бой с российскими захватчиками.

Летом морской дрон подбил неподалеку от Керченского моста российский танкер Sig, находящийся под американскими санкциями.

По мнению сотрудник Центра анализа европейской политики Яна Калберга, украинской армии нужно пройти около 10-15 километров, чтобы перерезать логистику РФ на юге и разорвать "сухопутный коридор" в Крым.

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