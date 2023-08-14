Цена на бензин и дизельное топливо в Крыму в последнее время "повышается практически с каждым днем".

Сеть автозаправок ТЭС в оккупированном Россией Крыму предупредила своих клиентов о возможном дефиците бензина, сообщает Крым.Реалии.

Так, постоянные клиенты получили SMS-сообщения, что на этой неделе возможен дефицит некоторых марок бензина, соответственно рекомендуется сделать запасы топлива.

Издание отмечает, что не на всех АЗС Симферополя в последние дни был в наличии бензин Аи-95. Из-за этого владельцы автомобилей вынуждены были переходить на Аи-93 и другие марки.

Видео дня

При этом, на прошлой неделе оккупационные власти захваченного украинского полуострова утверждали, что ситуация с топливом в Крыму якобы "стабильная", и "будут увеличены поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95".

Тем временем, топливо на АЗС продолжает дорожать, в частности в Керчи. Крым.Реалии отмечает, что цена на бензин и дизельное топливо в Керчи в последнее время "повышается практически с каждым днем".

Вас также могут заинтересовать новости: