В частности, открытки с поздравлением от Народного сопротивления Украины появились на улицах Бердянска, Новой Каховки и Энергодара.

Наши партизаны с Бердянска, Новой Каховки, Энергодара и других временно захваченных Россией территорий поздравили Украину с Днем государственного флага, развесив в своих городах патриотические открытки.

Соответствующее сообщение опубликовали в телеграм-канале ГУР Минобороны.

"Под ним [флагом] мы обрели независимость, под ним и уничтожим рашизм!", – говорится в листовках с флагом Украины.

На временно оккупированных территориях Украины активно действуют силы сопротивления. Они уничтожают железнодорожные объекты, задерживают логистику противника и информируют украинские силы о передвижении подразделений оккупантов.

В частности, на днях в Мелитополе партизаны жестко расправились с оккупантом, который домогался несовершеннолетней девушки прямо на улице. Видео с места инцидента опубликовал мэр города Иван Федоров.

В свою очередь партизанское движение на временно оккупированной Херсонщине отправило на тот свет гауляйтера Новой Каховки. Предателя подстрелили из "Макарова" возле его частного дома.

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