По данным мэра Мелитополя, появились первые сообщения о том, что кто-то из российских захватчиков переехал из Херсонщины в этот город.

После того, как ВСУ повредили в Херсонской области все логистически важные для оккупантов мосты, российские войска начали переходить на левый берег Днепра и в Мелитополь.

Об этом рассказал городской председатель Иван Федоров, сообщает" 24 канал".

Он уточнил, что появились первые четкие сообщения о том, что кто-то из российских захватчиков переехал из Херсонской области в Мелитополь, поскольку это ближайшая точка к Крыму. Сейчас еще предстоит выяснить, кто из главарей оккупантов попал в город.

"Наши спецслужбы сообщат об этом. А то, что россияне бегут с правого берега Днепра - это хороший знак, которого давно ждали", - подчеркнул Федоров.

"Наши силы сопротивления, партизаны будут рады их встречать", – отметил мэр.

Как сообщал УНИАН, сегодня во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв. Позже мэр города Иван Федоров сообщил, что было два взрыва, в результате которых поражены объекты российских оккупантов.

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