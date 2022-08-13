По его данным, у взрывов было два эпицентра.

В результате взрывов, которые слышали жители временно оккупированного Мелитополя Запорожской области, поражены два объекта российских оккупантов.

Об этом 24 каналу сообщил городской председатель Мелитополя Иван Федоров.

Напомним, взрывы в городе прогремели примерно в 15:40.

"У взрывов было два эпицентра. Первый – рядом с городским военкоматом и сейчас нижняя часть города полностью перекрыта. Туда никого не пропускают. Второй - Мелитопольский лесопарк по дороге в Запорожье. Четко сообщали, что в лесопарк свозили большое количество техники. Сейчас точно неизвестно, что пострадало, но точно поразили вражеские позиции", – рассказал мэр.

Федоров добавил, что жителям временно оккупированного Мелитополя крайне сложно, поскольку они находятся в масштабных депрессивных обстоятельствах и опасности.

"Лишь 10% готовы сказать россиянам с оружием, что могут поддержать РФ", - сказал он.

Он отметил, что есть случаи, когда коллаборанты хотят заработать на агитации за оккупантов, но не находят поддержки. Мэр заявил, что РФ не может аннексировать часть Запорожья, даже опираясь на свои законы, поскольку люди просто не придут на псевдореферендум.

Кроме этого, Федоров сказал, что продолжается "охота" на коллаборантов, которую объявило сопротивление. Он напомнил, что уже взорвали штаб "Единой России" и фейковый сервисный центр, где расположили выдачу поддельных водительских удостоверений и номерных знаков.

"Также взорвали одного из основных пропагандистов. Есть множество случаев в Мелитопольском районе, где даже выселили коллаборантов и отправили "на отдых" в больницы. Поэтому "охота" продолжается на всех, кто будет способствовать проведению "референдума"", – сказал мэр.

Как сообщал УНИАН, 12 августа коллаборантка Галина Данильченко, которую оккупанты назначили "мэром" Мелитополя не появляется на людях.

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