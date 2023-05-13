Россияне явно опасаются ударов с воздуха по Мариуполю, превращенному в большую военную базу.

Российские оккупанты активно укрепляют противовоздушную оборону захваченного ими Мариуполя. Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко.

"Оккупанты усилили присутствие систем ПВО в городе. Вчера отмечена новая система ЗРК ТОР-2. Впервые", – сообщил он.

По словам Андрющенко, ранее в Мариуполе уже было отмечено присутствие установок С-300, БУКов и ЗРПК "Панцирь".

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"Судя по всему, операция "Паники нет" продолжается", – отметил он.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь летом может остаться без пресной воды. Такое мнение высказал экс-председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский. По его словам, из-за боевых действий может остановиться подача воды по искусственному каналу из Северского Донца.

Недавно в Мариуполе местные жители уничтожили бюст Ленина, который оккупанты восстановили, чтобы оскорбить проукраински настроенное население. Это тот самый памятник, который ранее был демонтирован в рамках декоммунизации.

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