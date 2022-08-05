Злоумышленник переписывался с боевиком "ДНР" и предоставил ему координаты памятника.

Во Львове задержали двоих сторонников путинизма, один из которых должен был корректировать ракетный удар по памятнику Бандере.

Об этом сообщает управление Службы безопасности Украины во Львовской области, публикуя скриншоты переписки с фото.

Отмечается, что задержанные в соцсетях активно поддерживали агрессию против Украины и призывы украинцев присоединяться к оккупационным властям РФ.

"Во время собрания доказательной базы оперативники установили, что, кроме распространения деструктивной пропаганды, один из злоумышленников осуществлял переписку с действующим боевиком т.н. "ДНР". А именно, предоставил координаты, а впоследствии и должен был корректировать осуществление ракетных обстрелов по памятнику Бандере во Львове", – сообщили в СБУ.

Следователи СБУ объявили злоумышленникам подозрение по ст. 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины. На данный момент продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что на днях в Николаеве горожане помогли задержать четырех корректировщиков вражеского огня.

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