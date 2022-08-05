Во Львове задержали двоих сторонников путинизма, один из которых должен был корректировать ракетный удар по памятнику Бандере.
Об этом сообщает управление Службы безопасности Украины во Львовской области, публикуя скриншоты переписки с фото.
Отмечается, что задержанные в соцсетях активно поддерживали агрессию против Украины и призывы украинцев присоединяться к оккупационным властям РФ.
"Во время собрания доказательной базы оперативники установили, что, кроме распространения деструктивной пропаганды, один из злоумышленников осуществлял переписку с действующим боевиком т.н. "ДНР". А именно, предоставил координаты, а впоследствии и должен был корректировать осуществление ракетных обстрелов по памятнику Бандере во Львове", – сообщили в СБУ.
Следователи СБУ объявили злоумышленникам подозрение по ст. 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины. На данный момент продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее сообщалось, что на днях в Николаеве горожане помогли задержать четырех корректировщиков вражеского огня.