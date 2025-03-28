Палатный показал, что сделано 'Украинской командой' за три года существования: 3000 дронов, более 100 авто

Также обеспечено согревающими наборами 80 000 бойцов.

За три года со дня создания "Украинской команды" волонтеры отправили на передовую более 3000 дронов и 100 автомобилей, обеспечили согревающими наборами 80 000 бойцов. Об этом сообщил в Facebook руководитель "Украинской команды" Артур Палатный и опубликовал видео.

"Три года назад мы стояли перед самым трудным испытанием войны. Вместо бегства мы выбрали борьбу, вместо отчаяния – силу. Именно тогда, в первые недели полномасштабной войны, родилась "Украинская команда". Мы отложили все обычное и начали действовать. Поддерживать, помогать, спасать. И так – 3 года. Вместе с сотнями тысяч украинцев мы сделали больше, чем могли представить. Доставили сотни тонн гуманитарки в самые горячие точки. Согрели 80 тысяч воинов в морозных окопах. Передали на передовую около 100 автомобилей и бронемашин. Оснастили фронт 3000 дронов разных типов", - сообщил Артур Палатный.

Руководитель "Украинской команды" поблагодарил всех украинцев, которые приобщались к помощи военным и гражданским.

"Вместе мы доказали: нет силы большей, чем народ, который борется за свою свободу. Наша главная сила – это люди. Все, кто помогает действиями и ресурсами, все неравнодушные, вы – сердце "Украинской команды". Благодарим каждого и каждую! Благодарим всех, кто стоит плечо к плечу ради Украины, ради Победы. А мы обязательно победим!" – подчеркнул Палатный.

Военнослужащие разных подразделений, которым помогает "Украинская команда", отметили важность волонтерской помощи.

"Мы чувствуем вашу поддержку каждый день. Спасибо за ваш неутомимый труд. Вы помогаете сохранить жизнь бойцов. Хотим пожелать вам больше вдохновения, хороших партнеров, больше донатов. Крепкого казацкого. Успехов в вашем деле. Мы чувствуем, что вместе сможем преодолеть любые трудности. Продолжайте работать в том же духе!" – говорят бойцы на видео.