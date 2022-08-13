За полгода специалисты ГСЧС вместе с военными саперами уже обезвредили более 3600 боеприпасов и мин.

Российские оккупанты применяют дистанционные системы минирования и неуправляемые минные заграждения на территориях населенных пунктов.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

Он отметил, что украинские спасатели продолжают разминирование территорий, по которым стреляет враг, и населенных пунктов, которые были освобождены украинской армией. "Враг использует не только кассетные боеприпасы, которые запрещены международными конвенциями. Он также применяет дистанционные системы минирования и подло устанавливает неуправляемые минные заграждения на территориях населенных пунктов. Это несет смертельную опасность и угрозу мирному населению", - подчеркнул Вилкул. При этом он отметил, что за полгода специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вместе с военными саперами уже обезвредили более 3600 боеприпасов и мин. По его словам, исходя из международного опыта и размера фронта по нашему направлению, разминирование этой территории может длиться и несколько лет. Он призвал людей быть максимально внимательными, а в случае обнаружения подозрительных предметов сразу звонить 101 и 102.

Напомним, Украиной прокатилась волна сообщений о минировании. После проверки стало известно, что информация о заминировании не подтвердилась.

Вас также могут заинтересовать новости: