По словам министра обороны Канады, такие инструкторы будут выполнять только небоевые задачи.

Канада планирует отправить в Украину своих военных инструкторов, если будут выполнены "определенные условия". Однако пока таких условий нет. Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, передает Global News.

Он отметил, что любой из канадских военных будут направлены в нашу страну только для выполнения "небоевых" задач. По его словам, в Украине должны быть другие условия для возвращения канадских военнослужащих, которые обучали украинских солдат до полномасштабной войны РФ.

"Сейчас обстоятельства не позволяют проводить обучение в Украине, но мы собираемся продолжать обучение", - сказал министр.

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Известно, что в рамках операции "Объединитель", которая началась в 2015 году после оккупации Крыма, Канада обучила более 40 тысяч украинских военных. Однако после полномасштабного вторжения канадские инструкторы перенесли свое обучение в Великобританию, Латвию и Польшу.

"Мы провели ряд обсуждений с украинцами, которые говорят о том, что, когда условия будут подходящими, мы сможем вернуться", - подчеркнул Блэр.

В то же время политик отметил, что Вооруженные силы Канады не будут участвовать ни в одном боевом задании или "что может быть воспринято как боевая роль".

Отправка войск НАТО в Украину: что известно

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о вероятной отправке своих военных в Украину в будущем, однако если это произойдет, то военные не будут участвовать в боевых действиях.

В то же время в Польше считают, что лучше передать Украине военную технику, чем отправлять свои войска.

"У нас нет ни таких планов, ни таких намерений. Мы говорим это прямо и четко нашим союзникам. В НАТО таких планов нет", - отметил вице-премьер-министр - министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

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