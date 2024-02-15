Это будет изменение философии поддержки Украины и новый элемент новых отношений между НАТО и Киевом.

НАТО планирует запустить центр оборонной подготовки, анализа и образования для украинских военных. Этот проект должен дополнить учебную миссию ЕС и существующие программы союзников.

Как сообщает El Pais со ссылкой на источники, центр Альянса должен помочь Украине не только в военной подготовке солдат и военнослужащих, но и научить их стратегии и управлению оборонной администрацией.

Отмечается, что цель центра - повысить уровень поддержки Украине, которая уже два года воюет против РФ, и помочь привести ее силы в соответствие со стандартами НАТО.

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Как добавляется, ранее Альянс избегал шагов, которые Россия могла бы воспринять как угрозу. Именно по этой причине члены Альянса на двусторонней основе или в составе групп предоставляли Украине военную технику и обучение. Однако новый центр продемонстрирует изменение философии в этом отношении и новый элемент новых отношений между НАТО и Киевом.

Сейчас 31 союзник обсуждает варианты финансирования (с общих счетов или из бюджетного фонда) и тип инструкторов, которые в нем будут работать. В частности, это могут быть инструкторы, размещенные на новой базе, или персонал, направленный членами НАТО на более короткий срок.

Ожидается, что министры обороны стран НАТО вскоре согласуют детали проекта, который, окончательно должны утвердить на саммите в Вашингтоне в июле.

Война в Украине - помощь союзников

Как сообщал УНИАН, десятки тысяч украинских военных проходят обучение в странах-союзниках.

В октябре украинские экипажи приняли участие в учениях флота в Британии Joint Warrior-23-II.во время этих маневров они отрабатывали элементы по ведению противоминных действий и участию в противоминных операциях.

Осенью США, Румыния и еще несколько стран начали обучать наших пилотов на F-16.

Также сообщалось, что чешский Сенат продлил действие мандата на проведение боевой подготовки украинских военнослужащих в Чехии до конца 2024 года

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