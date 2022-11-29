Россия способна выпускать по Украине много ракет, но в войсках ПВО к этому готовы.

Утром, 29 ноября, существовала угроза ракетного удара по Украине оперативно-тактическими комплексами российской армии.

Как сообщил в эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, воздушная тревога объявляется во многих случаях.

"Например, есть угроза с морского направления (несколько носителей "Калибров"). Есть информация, что есть угроза ударов баллистическими ракетами. Те же самые "Искандеры", "Точка-У". Так же есть береговые комплексы "Бастион". Если есть воздушная тревога – она не просто так. И не только самолеты стратегической авиации могут быть источником этой тревоги", - пояснил он.

На уточняющий вопрос, с чем была связана именно сегодняшняя утренняя тревога, Игнат добавил: "(Была – ред.) угроза ударов ракетным вооружением, вероятно, наземным. Была угроза применения оперативно-тактических комплексов", - сказал он.

Игнат также отметил, что Россия способна выпускать по Украине много ракет, но в войсках ПВО к этому готовы.

"На результат будет влиять количество ракет. К ракетам где-то прибавилось самолетов, где-то – кораблей. Поэтому может быть больше ракет. Безусловно, реагирование будет. К сожалению, не имеем таких сил и средств, чтобы поднять резервы, у нас и так все работает что может. (Враг) старается, безусловно. Но мы видели, сколько тех ракет (выпускают - ред.) по Украине. Это "Калибр", Х-155. Их имеется большое количество. Если самолетов у них (поднято – ред.) 20, каждый самолет может (нести – ред.) по меньшей мере 8 ракет. Получается, количество самолетов великовато, чтобы рассчитывать на количество таких ударов. Поэтому может быть больше, может быть меньше с учетом целей врага", - отметил Игнат.

Угроза нового массированного ракетного удара по Украине

Уже несколько дней подряд украинцев предупреждают о подготовке Россией к новому массированному удару. По словам экспертов Института изучения войны, Путин может увеличить количество ракет и атак на Украину, чтобы поддержать недавний темп ударов.

В результате последней такой атаки – 23 ноября – в очередной раз пострадала критическая инфраструктура. В украинских городах наблюдались проблемы со светом, водоснабжением и теплом.

На подготовку к новому удару такой мощности россиянам требуется от 7 до 14 дней, отметил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Утром, 29 ноября, в Киеве и ряде других городов и областей прозвучала воздушная тревога. В сети писали об активности вражеской авиации вблизи границы.

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