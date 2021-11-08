Боевики очень разозлились, когда увидели украинский дрон, они дважды пытались попасть в беспилотник кусками земли.

Вооруженные Силы Украины эпично потроллили оккупантов на Донбассе. Украинский дрон увидел двух боевиков и начал приближаться к ним, однако российским наемникам это не понравилось. Тогда они начали "отбиваться" от беспилотника камнями.

Забавное видео с "преследованием", на котором украинские военные наблюдали за оккупантами, появилось в Telegram-канале "Последний блокпост".

Так, дрон ВСУ зафиксировал двух боевиков, которые находились посреди поля. Беспилотник начал приближаться к оккупантам. Один из них заметил дрон и пытался бросить в него камни. Однако с меткостью у оккупантов явно не все в порядке.

ВСУ на мгновение отвели дрон, однако продолжили троллить боевиков. Беспилотник летел за оккупантами, после чего уже второй из них решил "атаковать" дрон. Конечно, без камней не обошлось.

Второй мужчина также не попал в дрон. "У боевиков, как всегда, проблемы с меткостью", - отметили в Telegram-канале.

Читайте также"Вдруг Путин умер?": Аваков говорит, что у Украины должен быть сценарий на случай смерти главы КремляВидео порадовало украинцев. В комментариях они пишут, что эпический троллинг от ВСУ наглядно показал - боевики не способны даже удачно швыряться камнями.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинские военные сбили вооруженный российский беспилотник и показали его на фото. В течение последних двух суток российские вооруженные формирования активно использовали свои дроны для атаки позиций Вооруженных сил Украины.

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Автор: Полина Кузенко