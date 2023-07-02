По его словам, самый большой флаг взяли в Одессе.

Самый большой государственный флаг на острове Змеиный установили в направлении Крыма.

Об этом заявил командир спецподразделения ГУР МО Украины "Тимур" в интервью журналистке Рамине Эсхакзай, день решающей операции на Змеином был поделен на несколько этапов.

"На первом этапе была артподготовка, на втором привлекли авиацию. Стояла задача установить государственный флаг Украины на вертолетной площадке. Мы установили. Далее был третий этап - доразведка прибрежной зоны и разминирование", - сообщил "Тимур".

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Разведчик также впервые рассказал о спецпоручении от начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова.

"Один из флагов мы попросили в Одессе, он был очень большой. И вот командир поставил задачу, чтобы он, самый большой, предстал на краю острова, который "смотрит" на Крым", - рассказал разведчик.

Затем группа спецназовцев перешла к финальному этапу спецоперации и взяла остров под полный контроль. Вражеский триколор был спущен, а украинский флаг - поднят на официальном флагштоке.

"Тимур" также вспомнил историю "особого жителя" Змеиного, которого удалось спасти во время освобождения острова.

"Мы увидели кота. Командир поставил задачу его забрать. Он сейчас в надежных руках", - рассказал командир спецподразделения ГУР.

Освобождение Змеиного

Украинский остров Змеиный - стратегически важный объект в акватории Черного моря, принадлежащий к Одесской области. Оккупанты захватили его сразу в начале полномасштабного вторжения в Украину. Год назад спецназовцы СБУ и ГУР освободили остров.

Руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, деоккупация острова проходила в несколько этапов. В первый раз ВСУ не стало сил, с обеих сторон было много раненых. Вторая попытка, 30 июня, стала успешной.

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