Они уже приняли Военную присягу.

В 24 отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила сформировали батальон из бывших осужденных, он получил название "Характерники".

"Новобранцы нашей бригады воспользовались возможностью получить второй шанс и присоединиться к выполнению священного долга в большой войне за Независимость. Отметим, что среди них очень много патриотов, которые неоднократно изъявляли желание защищать Родину. Есть немало людей с боевым опытом", - сообщается в Telegram-канале 24 ОМБр.

Отмечается, что они уже приняли Военную присягу на верность украинскому народу и произнесли молитву украинского националиста. "В ближайшее время "Характерники" начнут выполнять боевые задачи и покажут себя на поле битвы", - говорится в сообщении.

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Мобилизация осужденных

Как сообщал УНИАН, 17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в армию.

В конце месяца в Офисе генерального прокурора сообщили, что в ряды Вооруженных сил уже вступили более 770 осужденных, всего в суд подали 2402 соответствующих ходатайств.

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