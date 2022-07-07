Специалист убежден, что вместе с новым высокотехнологическим вооружением ВСУ получают шанс на огневое превосходство.

Известный военный эксперт Олег Жданов объяснил, что помогло ВСУ освободить остров Змеиный от российских оккупантов и чего лишились захватчики, потеряв одну из ключевых позиций.

Свое мнение по этому поводу он высказал в беседе с российским политиком и юристом Марком Фейгиным.

Жданов уверен, что главную роль в освобождении острова сыграли пусковые установки с противокорабельными ракетами Harpoon, которые Украина получила от западных партнеров.

"Остров Змеиный можно взять за лакмус, как индикатор. Появление ракетного комплекса "Гарпун" лишило остров Змеиный обеспечения и поддержки со стороны Черноморского флота", – отметил он.

По словам эксперта, потеря же острова лишила РФ контроля над акваторией в юго-западной части Черного моря:

"Ведь там же в основном располагались средства радиолокационной разведки и средства ПВО, которые должны были наблюдать за перемещением наших войск, за перемещением кораблей в Черном море и обеспечивать воздушное прикрытие с воздуха для Черноморской эскадры Российской Федерации".

"И то же самое сейчас происходит в районе Славянска, Краматорска. Появление нового высокотехнологического вооружения дает шанс на огневое превосходство. То же самое может произойти и с войсками на Луганском направлении", – уверен Олег Жданов.

А что касается так называемых "вышек Бойко" в Черном море, по которым ударили ВСУ, то, по словам эксперта, обстрелянные платформы прикрывали собой вражеские корабли:

"Корветы с "Калибрами" прятались за вышками. Сегодня они оттуда ушли. На сегодняшний день в районе газодобывающих платформ нет ни одного корабля Черноморского флота".

Напомним, ранее сообщалось, что 7 июня на острове Змеиный подняли украинский флаг, в ССО обнародовали детали спецоперации и показали знаковые фото.

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