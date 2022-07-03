Эксперт отметил, что самолеты оккупантов не выходят из зоны прикрытия собственной ПВО и не входят в зону поражения украинской ПВО.

Украинские военные не могут сбивать стратегические бомбардировщики оккупантов, из которых они запускают ракеты по территории Украины.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.

"50 километров до нашего воздушного пространства - это самолеты, которые пускают ракеты с территории Беларуси. Из акватории Черного моря пускают в основном с территории Крыма... Они не выходят из зоны прикрытия собственной ПВО и не входят в зону поражения нашей ПВО. Они либо пускают из воздушного пространства над полуостровом, либо выходят в акваторию моря вне зоны действия нашей ПВО", - пояснил эксперт.

По его словам, в Белоруссии оккупанты подходят на минимальную дистанцию 50 км, делают пуск как раз с самолетов Ту-22М3, "а это - тяжелый стратегический бомбардировщик и ему хватает этих 50 км для того, чтобы выполнить маневр разворота и снова улететь в глубину пространства Беларуси, не заходя в воздушное пространство Украины".

"Поэтому, к сожалению, сбить очень проблематично", - пояснил Жданов.

Как сообщал УНИАН, 2 июля военный эксперт Олег Жданов заявил о существовании двух сценариев победы Украины. По его словам будущая победа Украина в войне с РФ может пойти по двум сценариям-пессимистичному и оптимистичному.

Вас также могут заинтересовать новости: