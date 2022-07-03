Украинские военные не могут сбивать стратегические бомбардировщики оккупантов, из которых они запускают ракеты по территории Украины.
Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.
"50 километров до нашего воздушного пространства - это самолеты, которые пускают ракеты с территории Беларуси. Из акватории Черного моря пускают в основном с территории Крыма... Они не выходят из зоны прикрытия собственной ПВО и не входят в зону поражения нашей ПВО. Они либо пускают из воздушного пространства над полуостровом, либо выходят в акваторию моря вне зоны действия нашей ПВО", - пояснил эксперт.
По его словам, в Белоруссии оккупанты подходят на минимальную дистанцию 50 км, делают пуск как раз с самолетов Ту-22М3, "а это - тяжелый стратегический бомбардировщик и ему хватает этих 50 км для того, чтобы выполнить маневр разворота и снова улететь в глубину пространства Беларуси, не заходя в воздушное пространство Украины".
"Поэтому, к сожалению, сбить очень проблематично", - пояснил Жданов.
Как сообщал УНИАН, 2 июля военный эксперт Олег Жданов заявил о существовании двух сценариев победы Украины. По его словам будущая победа Украина в войне с РФ может пойти по двум сценариям-пессимистичному и оптимистичному.