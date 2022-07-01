30 июня Россия подтвердила отвод войск с острова Змеиный, который был ею захвачен 24 февраля - в самом начале полномасштабной войны.

Россия, скорее всего, ушла со Змеиного из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости для украинских ударов, а не в качестве "жеста доброй воли", как она утверждает.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

Военные объясняют, что ВСУ за последние несколько недель нанесли удары по российскому гарнизону с применением ракет и ударов беспилотников.

Кроме того, украинские бойцы использовали противокорабельные ракеты, чтобы остановить российские военные корабли, пытающиеся пополнить запасы на острове.

Освобождение Змеиного: что известно

30 июня Россия подтвердила отвод войск с острова Змеиный, который был ею захвачен 24 февраля - в самом начале полномасштабной войны.

В течение всего периода оккупации данной территории российские войска понесли большие потери в технике и личном составе.

Накануне побега с острова украинские силы в очередной раз ударили по позициям противника на Змеином ракетными и артиллерийскими подразделениями. Но в Минобороны России утверждают, что отвод войск является "жестом доброй воли", не признавая поражение и потерю важного стратегического объекта.

Более того, в Москве обещали, что данное мероприятие призвано якобы разблокировать Черное море для вывоза украинского зерна за границу.

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