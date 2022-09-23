В ответ на провал ВС РФ под Харьковом Путин объявил о частичной мобилизации в России.

Первые российские подразделения, пополненные в рамках частичной мобилизации в РФ, могут зайти в Украину через месяц-полтора.

Об этом в эфире FREEDOM заявил генерал Игорь Романенко.

При этом есть угроза, что к зиме Россия может завести в Украину все эти 300 тысяч солдат. Хотя качество подготовки боевиков остается под вопросом.

"Мобилизационный ресурс (у России - ред.) до 8 миллионов человек, но это цифра тоже не реалистична. Все учения проводятся наспех, о качестве говорить не приходится", - объяснил генерал.

Украина, в свою очередь, нуждается в дальнебойных высокоточных снарядах, БМП для пехоты, ударной авиации и танках, чтобы не растерять стратегическую инициативу.

"Особенно жалеть их (россиян - ред.) не будут, а если такого уровня подготовка и обеспечения, то это людей переводят в состояние пушечного мяса. Нам такой их подход на руку, хотя, конечно, с большим количеством это приходится учитывать: наше руководство принимает соответствующие решения, чтобы не потерять стратегическую инициативу и ее наращивать", - отметил Романенко.

Мобилизация в России

В ответ на провал ВС РФ под Харьковом 21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. По предварительным данным Минобороны РФ, говорится о призыве до 300 тысяч человек, которые якобы имеют боевой опыт.

Этому предшествовало ужесточение Госдумой наказания за сдачу в плен и дезертирство.

В тот же день Путин решил поддержать проведения псевдореферендумов на захваченных территориях, в том числе оккупированных после 24 февраля. В Кремле вслед за этим пригрозили Украине ядерным ударом в случае посягательства на аннексированные районы.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что ни "референдумы", ни "мобилизация" не остановят намерения Киева вернуть под контроль оккупированные регионы.

Западные эксперты сомневаются в эффективности мобилизации в России и согласны, что это скорее демонстрирует сложное положение РФ на поле боя.

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