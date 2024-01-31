Самые большие запасы снарядов размещены в Соединенных Штатах Америки.

В странах Европы сейчас пытаются наверстать отсутствие запасов вооружения, потому что нечего дать Украине для обороны от российского вторжения.

Об этом военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий сказал в эфире телеканала "Прямой". В частности, он прокомментировал заявление представителей Франции, что эта страна сможет предоставлять Украине 3 тысяч снарядов калибра 155 мм ежемесячно.

"Дело не в щедрости. Это о том, что годовая норма французской армии - 7 тысяч снарядов. Не будем забывать, не путаем Штаты и Европу. В этом и проблема, что Евросоюз сейчас проснулся, делает, что может, но когда ты проснулся после 30 лет сна в теплой ванне, то ты не готов", - сказал Дикий.

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Также он обратил внимание, что перед Новым годом командующий бельгийской армии посчитал, что по меркам войны России и Украины, "у всей его армии боекомплекта на 18 часов войны".

"Понимаете, Европа 30 лет исключала возможность большой войны, и они вели себя как мы. Они утилизировали склады. Они остановили заводы. Они не давали заказов. Они сейчас срочно пробуют наверстать и вкладывают миллиардные средства. Но это требует времени. У них физически нечего нам дать. А вот деньги, они могут нам компенсировать, если Штаты дадут. Деньги, а не железо. К сожалению, только по ту сторону Атлантики лежит достаточный запас готового железа, потому что американская армия не дала утилизировать старые запасы холодной войны", - сказал Дикий.

Он отметил, что во Франции сейчас в три раза увеличили производство снарядов, чтобы выйти на отметку 3 тысяч снарядов в месяц.

Боеприпасы для Украины

Как сообщал УНИАН, государства-члены Евросоюза в начале прошлого года договорились, что до марта 2024-го совместными усилиями передадут украинскому государству миллион артиллерийских боеприпасов, но осенью стало известно, что к установленному сроку этой цели не удастся достичь.

На конец 2023-го года в Украину было доставлено более 300 тысяч снарядов для установок наземного базирования и 3 тыс. 300 ракет из имеющихся запасов.

Также в соответствии с имеющимися контрактами, сейчас была заказана выработка еще по меньшей мере 180 тысяч снарядов для Украины.

В то же время, в январе 2024 года в ЕС пообещали, что 1 млн снарядов будет изготовлено к весне, но точной даты поставки этих снарядов в Украину не озвучено.

Как писал FT, западные страны испытывают давление, чтобы увеличить поставки в Украину одновременно с наращиванием собственных оборонительных арсеналов. При этом для изготовления достаточного для нужд украинских войск количества снарядов Западу понадобится два года.

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