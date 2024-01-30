Одним из главных факторов увеличения экспорта оружия стало нападение России на Украину.

Продажи американского оружия в 2023 финансовом году выросли на 16% и составили рекордные 238 миллиардов долларов. Об этом говорится в сводке Госдепартамента США.

Главные причины увеличения экспорта американского оружия - рост глобальной нестабильности и агрессия России против Украины. Многие страны мира поставили нам свои вооружения, при этом они исчерпали собственные запасы и вынуждены были встать в очередь за американской техникой и снаряжением.

Среди главных покупателей оружия в США — Польша. Она, в частности, приобрела у американцев вертолеты Apache на сумму 12 миллиардов долларов, ракетные системы HIMARS на 10 миллиардов и танки M1A1 Abrams на 3,75 миллиарда.

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Германия купила у американцев вертолеты Chinook: сумма сделки составила 8,5 миллиарда долларов. Чехия заказала новые истребители пятого поколения F-35 и боеприпасы на 5,6 миллиарда долларов, в то время как Болгария приобрела бронемашины Stryker на 1,5 миллиарда.

Американскую военную технику активно покупают не только европейцы: среди главных партнеров Вашингтона традиционно находятся Южная Корея, Япония и Австралия. Последняя в 2023 финансовом году заказала военные транспортные самолеты C-130J-30 Super Hercules на 6,3 миллиарда.

Мировой рынок вооружений растет

Экспорт оружия нарастили не только США, но и другие страны, в частности Германия. Только за первые три квартала прошлого года федеральное правительство одобрило экспорт оружия на сумму 8,76 миллиардов евро: это больше, чем за весь 2022 год. Среди главных партнеров Берлина наша страна.

В будущем Украина также может войти в список крупнейших мировых игроков оружейного рынка. Однако здесь многое будет зависеть от сотрудничества с ведущими мировыми корпорациями, такими как Northrop Grumman или Raytheon.

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