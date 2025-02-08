РФ должна предупреждать о запуске ракеты США и другие страны, утверждает Кочетков.

Россияне не могут скрыть запуск такой баллистической ракеты, как "Орешник", ведь его фиксируют спутники, а также РФ должна об этом предупреждать США и другие страны. Об этом эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков сказал в эфире Киев24.

"Скрыть запуск такой довольно большой баллистической ракеты ("Орешник", - ред.) невозможно. Было сообщение от наших Воздушных сил, что якобы вычислить ее можно только тогда, когда уже она выходит на цель. Фактически нет. Это неуправляемая баллистическая ракета и сразу после второй минуты ее полета, после того, как выключается двигатель, дальше она летит чисто по баллистической траектории, которая просчитывается обычными законами физики, и можно сказать точно, куда она прилетела", - заверил эксперт.

Также он подчеркнул, что россияне обязаны предупредить о запуске ракеты "Орешник" Соединенные Штаты Америки и другие страны.

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"Они предупреждают США, что будут пускать ракету и примерно тот квадрат, в который могут ее пускать, чтобы Соединенные Штаты не подумали, что это нападение на них", - добавил Кочетков.

Запуск "Орешника" Россией: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, 6 февраля появилась информация, что в этот день РФ, предположительно, запустила второй "Орешник" по Киеву, но он якобы вышел из строя и взорвался еще на российской земле. При этом СМИ ссылались на украинского военного Кирилла Сазонова.

На следующий день Центр стратегических коммуникаций сообщил, что эта информация не соответствует действительности, мол, материал издания построен лишь на предположениях украинского военного Кирилла Сазонова, а не на фактических данных. В центре отметили, что официальных подтверждений пуска "Орешника" не было ни с украинской стороны, ни со стороны РФ.

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