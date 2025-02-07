Официальных подтверждений пуска "Орешника" не было ни с украинской стороны, ни со стороны РФ.

Информация о том, что Россия могла запустить "Орешник" по Киеву 6 февраля, но ракета взорвалась на территории РФ, не соответствует действительности. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций.

"Материал американского издания построен лишь на предположениях украинского военного Кирилла Сазонова, а не на фактических данных. Сам Сазонов в своей заметке использовал формулировки "вероятно запустили", "вероятная цель - Киев". Это подтверждает, что реальных доказательств того, что россияне запускали "Орешник" по Киеву, нет", - говорится в сообщении.

В центре отметили, что официальных подтверждений пуска "Орешника" не было ни с украинской стороны, ни со стороны РФ.

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"Россияне часто манипулируют темой "Орешника", чтобы запугать украинцев. "Новости" о запуске "Орешника" по Киеву только подыгрывают врагу и нагнетают панику, поэтому относитесь к подобной информации критически", - отметили в Центре стратегических коммуникаций.

Информация о запуске "Орешника" - что известно

Как сообщал УНИАН, утром в четверг, 6 февраля, во время масштабной воздушной тревоги в Украине, журналист Forbes Дэвид Акс написал, что Россия, вероятно, запустила свою ракету "Орешник" в направлении Киева.

Украинский военный Кирилл Сазонов заявил, что далеко "Орешник" не улетел - ракета вышла из строя и взорвалась на российской земле.

Автор материала отметил, что нет независимых подтверждений того, что второй "Орешник", который РФ, предположительно, выпустила в направлении Украины, вышел из строя во время полета.

Официального подтверждения информации о возможном применении "Орешника" во время воздушной тревоги 6 февраля, как и о возможном падении ракеты на территории РФ, не было.

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